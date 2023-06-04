В США в результате удара молнии начался пожар на нефтебазе

NBC: на нефтебазе в американском штате Луизиана молния стала причиной пожара

В американском штате Луизиана в результате удара молнии загорелся резервуар с топливом, сообщает телеканал NBC.

Пожар начался днем в субботу, 3 июня, на территории нефтебазы Calcasieu Refining в городе Лейк-Чарльз. В результате пожара никто не пострадал, однако из-за задымления власти приняли решение об эвакуации людей, живущих в радиусе 2,5 километра от места возгорания. Людей, живущих в радиусе пяти километров, попросили не покидать свои дома до ликвидации пожара.

Полиция Луизианы определила, что причиной возгорания резервуара был удар молнии. К десяти часам вечера субботы пожар по-прежнему не был потушен. Компания Calcasieu Refining пока не давала комментариев в связи с произошедшим.

Ранее сообщалось, что в земле Бранденбург в Германии лесной пожар разгорелся на территории бывшего военного полигона, где находятся боеприпасы. Пожарные не могли добраться на место для тушения огня из-за опасности взрывов.