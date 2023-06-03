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20:46, 3 июня 2023Мир

В Германии лесной пожар разгорелся на полигоне с боеприпасами

ZDF: в Германии лесной пожар бушует на территории бывшего военного полигона с боеприпасами
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Lotte Löhr / Unsplash

В земле Бранденбург в Германии лесной пожар разгорелся на территории бывшего военного полигона, где находятся боеприпасы, сообщает телеканал ZDF.

Пожар недалеко от города Ютербог начался еще в среду, 31 мая, и за прошедшее время только усиливался. Усугубил ситуацию усилившийся в субботу ветер, а также отсутствие дождя. Но главную проблему вызывают старые боеприпасы в земле — из-за них пожарные не могут добраться к местам возгорания в связи с риском взрывов. Кроме того, площадь бывшего военного полигона очень велика.

В тушении уже задействовали два пожарных самолета. Огнем охвачено около 45 гектаров земли. Предполагается, что тушение может занять еще несколько дней.

В мае во Владивостоке на третий раз с начала 2023 года загорелся мусорный полигон.

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    Антон Похиляк
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