В Германии лесной пожар разгорелся на полигоне с боеприпасами

ZDF: в Германии лесной пожар бушует на территории бывшего военного полигона с боеприпасами

В земле Бранденбург в Германии лесной пожар разгорелся на территории бывшего военного полигона, где находятся боеприпасы, сообщает телеканал ZDF.

Пожар недалеко от города Ютербог начался еще в среду, 31 мая, и за прошедшее время только усиливался. Усугубил ситуацию усилившийся в субботу ветер, а также отсутствие дождя. Но главную проблему вызывают старые боеприпасы в земле — из-за них пожарные не могут добраться к местам возгорания в связи с риском взрывов. Кроме того, площадь бывшего военного полигона очень велика.

В тушении уже задействовали два пожарных самолета. Огнем охвачено около 45 гектаров земли. Предполагается, что тушение может занять еще несколько дней.

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