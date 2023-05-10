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07:08, 10 мая 2023Россия

В российском городе третий раз за год загорелся мусорный полигон

Во Владивостоке на третий раз с начала 2023 года загорелся мусорный полигон

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Пожар произошел на полигоне коммунальных отходов во Владивостоке в ночь на 10 мая. Ликвидация возгорания продолжается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Приморского экологического оператора» (ПЭО).

Отмечается, что на полигоне комплекса по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов на улице Холмистой загорелись отходы. На место пожара прибыли два пожарных расчета. Горение практически остановлено, участок возгорания пролит водой. Тлеющую территорию в течение нескольких дней собираются пересыпать грунтом.

В качестве предварительной причины возгорания называют раскаленные либо горячие отходов, которые могли быть доставлены на полигон. Предположительно, это зола.

Это уже третий пожар на данном полигоне с начала 2023 года. Полная ликвидация предыдущего, который произошел в конце апреля, потребовала несколько дней, его площадь достигла 1,5 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Курганской области снова выросло число жертв масштабных природных пожаров. 9 мая стало известно о 21 погибшем.

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Екатерина Подвигина
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