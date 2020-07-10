Российская церковь загорелась после удара молнии и попала на видео

Молния попала в купол кирпичной церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вологодской области, в результате произошло возгорание, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в группе во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в четверг, 9 июля, около 17:00 по московскому времени. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось тление деревянной обрешетки из-под металлической кровли», — говорится в публикации. Потушить постройку удалось через два часа.

Издание «Вологда Регион» опубликовало в соцсетях видео с места происшествия. На кадрах видны вырывающееся из-под крыши церкви пламя и много дыма.

По предварительным данным, пострадавших нет. Церковь давно не работает, последние годы ее пытались восстановить.

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