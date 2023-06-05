В Екатеринбурге пройдет концерт со сбором средств для бездомных животных

В Екатеринбурге 6 июня пройдет концерт со сбором средств для бездомных животных

В Екатеринбурге состоится благотворительный концерт, приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина, со сбором средств для бездомных животных. Об этом сообщает информационное агентство «Уральский меридиан» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Концерт пройдет 6 июня. Все собранные средства будут переданы в дом помощи для бездомных животных «Стрижи», который работает уже пять лет и в настоящее время находится в тяжелом материальном положении.

По словам организаторов мероприятия, многие благотворители перестали помогать приюту и начали поддерживать бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции (СВО). «Руководитель дома, Ирина, осталась без мужских сильных рук (главный помощник, ее муж, тоже находится на СВО), а сама она в этом году перенесла инсульт, и ее здоровье очень пошатнулось», — отмечают они.

На мероприятии выступят известные уральские поэты: писатель и поэт Алексей Сальников, поэтесса Полина Горностаева, поэтесса Саша Тильда, автор Дмитрий Шамшурин и поэт Павел Пивоваров. Помимо этого, для гостей концерта выступят инди-группа LV NEXT и рок-группа «НЕТ И НЕ БУДЕТ».

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