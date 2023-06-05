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13:19, 5 июня 2023Силовые структуры

Таможенники остановили автобус с сотней поддельных Чебурашек из Москвы

На Ставрополье остановили автобус с сотней поддельных Чебурашек и контрафактной одеждой

Фото: ФТС

В Ставропольскому крае таможенники остановили автобус с контрафактной продукцией, сообщает Baza в Telegram.

По данным издания, автобус поймали на трассе «Кавказ». Он ехал из Москвы в Пятигорск. Сотрудники решили проверить салон и нашли коробки и мешки с поддельными товарами. Там было около ста Чебурашек и 350 килограммов одежды.

Водитель утверждает, что не знал о грузе. В его обязанности входит перевозка товара из одной точки в другую.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае на границе с Казахстаном таможенники изъяли 27 тысяч коробок с контрафактным LEGO стоимостью 25 миллионов рублей.

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    Екатерина Власова
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