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Таможенники остановили автобус с сотней поддельных Чебурашек из Москвы
На Ставрополье остановили автобус с сотней поддельных Чебурашек и контрафактной одеждой
В Ставропольскому крае таможенники остановили автобус с контрафактной продукцией, сообщает Baza в Telegram.
По данным издания, автобус поймали на трассе «Кавказ». Он ехал из Москвы в Пятигорск. Сотрудники решили проверить салон и нашли коробки и мешки с поддельными товарами. Там было около ста Чебурашек и 350 килограммов одежды.
Водитель утверждает, что не знал о грузе. В его обязанности входит перевозка товара из одной точки в другую.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае на границе с Казахстаном таможенники изъяли 27 тысяч коробок с контрафактным LEGO стоимостью 25 миллионов рублей.