Таможенники изъяли коробки с контрафактным LEGO стоимостью в 25 миллионов рублей

На Алтае таможня изъяла тысячи коробок с контрафактным LEGO стоимостью 25 миллионов рублей

В Алтайском крае на границе с Казахстаном таможенники изъяли 27 тысяч коробок с контрафактным LEGO стоимостью 25 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФТС России.

Внутри фуры, помимо конструктора, нашли посуду и бытовую технику. Внимание таможенников привлекла одна упаковка LEGO, ее отправили на экспертизу. Выяснилось, что конструктор действительно неоригинальный, причем не только в этой упаковке, но и во всей партии.

Отмечается, что в коробках были пачки из коллекций Star Wars, Ninjago, Marvel и Minecraft. В результате тысячи коробок были изъяты.

Ранее сообщалось, что таможенники в Уссурийске изъяли свыше тысячи плюшевых Чебурашек у гражданина Китая. По его словам, он вез Чебурашек для друга, который собирался продать их на рынке.