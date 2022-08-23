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Таможенники обнаружили склад с контрабандной парфюмерией в Москве

В Москве таможенники изъяли партию контрабандной парфюмерии на 30 миллионов рублей

Фото: Федеральная таможенная служба

В Москве таможенники обнаружили партию контрабандной парфюмерии. Об этом во вторник, 23 августа, «Ленте.ру» сообщила начальник отдела по связям с общественностью Центрального таможенного управления Анна Тимофеева.

По данным ведомства, в торговом центре около Савеловского вокзала сотрудники нашли склад с нелегальным товаром. Среди продукции — духи известных брендов: Chanel, Dior, Tom Ford и другие. Отмечается, что вся парфюмерия произведена в странах Евросоюза и ОАЭ, однако документы и маркировки отсутствуют.

Суммарно со склада изъяли 15 тысяч упаковок парфюмерии на сумму 30 миллионов рублей. На кадрах сотрудники проводят осмотр полок с духами и туалетной водой.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела по статье 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица»).

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Екатерина Власова
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