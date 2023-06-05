Прописавшего ребенку мороженое и видеоигры доктора уволили

Globo: прописавший больному мальчику видеоигры и мороженое врач из Бразилии потерял работу

Доктора из Бразилии уволили после того, как он прописал больному девятилетнему пациенту мороженое и видеоигры. Об этом сообщает Globo.

18 мая Присцилла да Сильва Рамос из Осаско, штат Сан-Паулу, привела девятилетнего сына на прием в государственную поликлинику. Мальчик жаловался на слабость, боль в горле. Кроме того, ребенка тошнило и он потерял много жидкости в последнее время. Однако дежурный врач повел себя странно. Сначала он спросил мать, видела ли она горло сына, но сам не стал проверять его. Вместо стандартной процедуры осмотра он начал выписывать ребенку антибиотики, гормональные препараты и другие лекарства, а завершил рецепт, прописав юному пациенту мороженое и ежедневные видеоигры.

Рамос узнала о двух последних пунктах только на следующий день, когда предписание врача проверила тетя мальчика. Сестер так удивило поведение медика, что они раскритиковали его работу в соцсети и приложили к сообщению сам рецепт.

Он начал писать рецепт, даже не проверив горло моего сына, не послушав легкие. Затем он спросил сына, любит ли он мороженое. Сын ответил «да». Тогда доктор спросил, какое ему больше нравится: шоколадное или клубничное? Сын выбрал шоколадное. Но мне и в голову не пришло, что он напишет это в рецепте. Однако именно так он и поступил: прописал мороженое и ежедневные сессии мобильной игры Free Fire Присцилла да Сильва Рамос мать больного ребенка

Пост быстро стал вирусным и вызвал волну споров. Часть пользователей назвала поведение доктора непрофессиональным, а их оппоненты заявили, что врач написал про мороженое и игры только в качестве шутки.

Президент комиссии по биотэтике Сан-Паулу Хендерсон Ферст отметил, что некоторые врачи пытаются сделать отношения с пациентами более человечными, добавляя в рецепты подобные забавные и милые рекомендации: «Я видел рецепты, в которых доктора писали "берегите себя, вы особенные, чаще обнимайтесь с близкими"».

Однако после скандала, который вызвал опубликованный в интернете рецепт, доктора уволили. Соответствующее объявление сделала администрация города Осаско. Присцилла да Сильва Рамос выразила надежду, что после инцидента с ее сыном в стране повысится уровень медицинских услуг.

Ранее сообщалось о хирурге из Германии, который привлек уборщика в качестве ассистента во время операции. Об этом узнало руководство клиники, и врача уволили.