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17:33, 5 июня 2023Россия

Стало известно об использовании ДРГ в атаке на Новую Таволжанку вертолета Ми-8

Mash: ДРГ использовала в атаке на белгородское село Новая Таволжанка вертолет Ми-8
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) 4 июня использовала в атаке на белгородское село Новая Таволжанка вертолет Ми-8. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации авторов поста, Ми-8 ударил по российским пограничникам неуправляемыми ракетами C-8. Вертолет находился на дальней дистанции, поэтому сбить его с земли не получалось. В результате воздушное судно противника заставили отступить поднятые в воздух российские истребители.

Ранее стало известно, что атаки диверсантов на Белгородскую область координировал 17-летний подросток. Россиянина задержали на контрольно-пропускном пункте Крутой Лог — там во время досмотра в его телефоне нашли фото военнослужащих и сотрудников силовых структур, а также подозрительные переписки.

4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские диверсанты атаковали приграничное село Новая Толжанка. В свою очередь, в Минобороны заявили, что противник попытался переправиться через реку в районе населенного пункта, но был рассеян ударами российской артиллерии.

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