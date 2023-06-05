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09:32, 5 июня 2023Россия

Атаки диверсантов на Белгородскую область координировал подросток

Mash: атаки диверсантов на Белгородскую область координировал 17-летний подросток

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Атаки диверсантов в Белгородской области координировал 17-летний подросток. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, подростка задержали на контрольно-пропускном пункте Крутой Лог — там во время досмотра в его телефоне нашли фото военнослужащих и сотрудников силовых структур, а также подозрительные переписки.

Известно, что в смартфоне подростка обнаружили координаты российских военных и переписки с предположительными военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). 17-летнего россиянина задержали, его родственников и знакомых опрашивают.

В Белгородскую область несколько раз пытались зайти украинские диверсанты. С 22 по 23 мая в регионе действовал режим контртеррористической операции из-за проникновения ДРГ на территорию региона. В Минобороны заявили о блокировке и разгроме членов группировки.

1 июня диверсанты предприняли попытку атаки на Шебекино — в ней участвовали 70 человек и пять танков. Известно, что попытка прорыва была предпринята после интенсивного артиллерийского обстрела международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино» на границе, а также жилых кварталов села Новая Таволжанка.

4 июня украинская диверсионно-разведывательная группа атаковала Новую Таволжанку Белгородской области. В Минобороны впоследствии отчитались, что подразделения прикрытия государственной границы выявили попытку украинской ДРГ переправиться через реку в районе населенного пункта. По противнику нанесли артиллерийский удар, он был рассеян и отошел за пределы границы.

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    Анастасия Шейкина
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