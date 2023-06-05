В офисе Зеленского заявили о вытеснении ВСУ российскими войсками

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что ВС России продолжают оттеснять ВСУ на фронте

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что российские войска продолжают оттеснять Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фронте. Об этом он написал в Telegram.

«Противник все еще пытается оттеснить наши силы на фронте, наносит удары и способен продолжать военные действия», — заявил Ермак.

Ранее Минобороны России сообщило о безуспешной попытке ВСУ провести крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении. Украинские войска задействовали шесть механизированных и два танковых батальона.

По данным ведомства, украинские военные пытались прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта.