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14:02, 5 июня 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о вытеснении ВСУ российскими войсками

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что ВС России продолжают оттеснять ВСУ на фронте

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что российские войска продолжают оттеснять Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фронте. Об этом он написал в Telegram.

«Противник все еще пытается оттеснить наши силы на фронте, наносит удары и способен продолжать военные действия», — заявил Ермак.

Ранее Минобороны России сообщило о безуспешной попытке ВСУ провести крупномасштабное наступление на южнодонецком направлении. Украинские войска задействовали шесть механизированных и два танковых батальона.

По данным ведомства, украинские военные пытались прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта.

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    Алевтина Запольская
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