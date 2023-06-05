Сексолог назвала причины внезапного интереса людей к бывшим возлюбленным

Сексолог Анна Тур: бывший возлюбленный может написать из-за скуки и желания секса

Бывший партнер может дать знать о себе даже после болезненного расставания из-за скуки, предупредила психолог, сексолог Анна Тур. В беседе с «Лентой.ру» она назвала причины интереса людей к тем, с кем они давно расстались.

Сексолог рассказала, что некоторые люди, не наладившие жизнь после расставания, могут обрадоваться внезапному появлению партнера. «Может показаться, мужчина понял, что с вами ему лучше, чем без вас, — говорит Тур. — Однако со временем вас начнет одолевать вопрос: что же на само деле нужно от меня бывшему?».

Одна из причин, по которой бывший или бывшая может появиться в жизни, — ему или ей отказал другой человек, пояснила сексолог.

Получив от ворот поворот, человек начинает терять самоуверенность, его чувство собственной важности может пошатнуться. Он начнет вспоминать партнера или партнершу, которые его боготворили. И, оказавшись не у дел, человеку важно почувствовать себя нужным и востребованным Анна Тур сексолог, психолог

Может случиться, что своим звонком или сообщением человек попытается прощупать почву для возвращения к прежним отношениям, продолжила Тур. Он может напомнить о себе бывшей партнерше или партнеру из-за скуки и одиночества, предупредила собеседница «Ленты.ру». Это случается, когда он вспоминает, как ему было интересно в прошлых отношениях.

Возможно, брошенный человек тоже одинок, поэтому и отвечает на звонок или сообщение. Однако в этом случае он должен быть готов снова ощутить шквал негатива из-за причиненной во время расставания друг другу боли Анна Тур психолог, сексолог

Сексолог обнадежила, что нельзя исключать и вариант, что человек осознал, что любовь не прошла: бывает, что мужчина и женщина, расставшись, через какое-то время понимают, что созданы друг для друга. И тогда они вновь воссоединяются, чтобы больше никогда не расставаться.

Часто именно расставание помогает понять, что люди потеряли расставшись. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Можно только порадоваться за пары, которые понимают, что любят друг друга, и воссоединяются. Главное не совершать тех же ошибок, которые привели к расставанию в прошлом Анна Тур психолог, сексолог

Отличный секс — также весомый повод напомнить о себе после расставания, считает Тур. По ее словам, в таком случае речь о любви не идет, в центре внимания человека — удовлетворение потребностей. «Бывает, что загруженность на работе не оставляет времени знакомиться с другими. Тогда человек пытается вернуть секс на временной или постоянной основе с бывшими», — разъяснила психолог.

Сексолог предупредила, что возобновлять любое общение с бывшим или бывшей после болезненного расставания, — плохая идея. Она дала совет не отвечать на сообщения и звонки, чтобы не тешить себя надеждами, а после — не разочаровываться.

«Если вы решитесь ответить на послание бывшего, корректная беседа поможет обоим прийти в себя или дать отношениям новую попытку, — отметила сексолог. — Если он или она беспокоится о вас и искренне хочет выразить поддержку и любовь, это подарит приятные эмоции».

Напоследок Тур предупредила, что, отвечая на сообщение, человек рискует провалиться в наполненную прошлыми обидами яму. Она подчеркнула, что не стоит общаться с бывшим, если человек дал себе твердое обещание не делать этого.

Ранее Анна Тур назвала неочевидные причины потери удовольствия от секса. Среди них она отметила ношение тесной одежды.