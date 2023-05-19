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05:00, 19 мая 2023Забота о себе

Психолог назвала неочевидную причину отсутствия удовольствия от секса

Психолог Анна Тур: тесная одежда может мешать получать удовольствие при сексе

Фото: Nicoleta Ionescu / Shutterstock / Fotodom

Тесная одежда может вызвать дискомфорт в области половых органов и помешать получать удовольствие при сексе, предупредила психолог и сексолог Анна Тур. Она назвала «Ленте.ру» и другие неочевидные причины отсутствия приятных ощущений от интимной близости.

Тур пояснила, что долгое время женщин, не получающих удовольствия от секса, называли фригидными. Теперь используется другой термин: женское сексуальное расстройство.

У женщин интерес к сексу или удовольствие от него могут исчезнуть по разным причинам. Например, депрессия, тревога, низкая самооценка и проблемы в отношениях могут приводить к сексуальному расстройству. Также изменения уровня гормонов, болезни, травма или операция могут спровоцировать расстройства

Анна Турпсихолог, сексолог

Ношение тесной одежды также может стать причиной снижения сексуального удовольствия, добавила психолог. По ее словам, облегающая одежда способна привести к дискомфорту и давлению на определенные части тела, что негативно сказывается на комфорте и удовольствии во время сексуальной активности. Также некоторые женщины могут чувствовать дискомфорт, если тесная одежда приводит к трению или раздражению в области половых органов.

Важно учитывать, что все женщины разные, и то, что для одной может быть комфортно, может оказаться неприятным для другой. Лучше всего следить за собственными ощущениями и выбирать одежду, которая будет приятной и комфортной вам

Анна Турпсихолог, сексолог
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По словам собеседницы «Ленты.ру», важно знать, что сексуальное расстройство является обратимым состоянием и поддается лечению. От него помогают психотерапия, лекарства, изменение образа жизни, улучшение отношений в паре.

Ранее сексолог Татьяна Пошаталова назвала способы вновь начать получать удовольствие от секса после потери интереса к нему. Она призвала работать над отношениями, в том числе с помощью сексологов.

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Вера Владзиевская
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