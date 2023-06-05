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15:12, 5 июня 2023Наука и техника

В России ограничили работу спутника связи

Работу спутника связи «Экспресс-АМ5» ограничили из-за сбоя в системе терморегулирования

Фото: ActionVance / Unsplash

Работу спутника «Экспресс-АМ5», который предназначен в том числе для передачи данных для телерадиовещания, подвижной связи, телефонии и мультимедиа, ограничили из-за отказа контура системы терморегулирования. Об этом говорится в сообщении компании «Космическая связь», передает ТАСС.

«3 июня 2023 года в 04:30 мск произошел отказ контура жидкостного охлаждения системы терморегулирования космического аппарата "Экспресс-АМ5" (далее — КА), что привело к превышению пороговых тепловых режимов работы КА», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что вместе с предприятием «ИСС имени М.Ф. Решетнева», создавшим аппарат, были предприняты мероприятия, которые позволят избежать перегрева спутника и сохранить его работоспособность. «В соответствии с эксплуатационной документацией и рекомендациями главного конструктора АО "Решетнев" была отключена часть транспондеров», — рассказали в «Космической связи». Отмечается, что после этого аппарат продолжил работу, но доступность его полезной нагрузки частично сократилась.

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В «Космической связи» добавили, что часть пользователей продолжают получать услуги через спутник, а остальным предложили перейти на аппараты «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». Часть из них уже осуществила переход, работа с оставшимися пользователями продолжается.

Ранее стало известно, что компания «Решетнев» запланировала выпускать по спутнику в неделю. Выпуск аппаратов «Гонец-М1» и «Скиф» массой от 100 до 1000 килограммов будет поставлен на поток.

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    Даниил Иринин
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