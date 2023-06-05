В российском регионе годовалая девочка выжила после падения из окна

В Башкирии годовалая девочка выжила после падения из окна четвертого этажа

В Башкирии годовалая девочка выжила после падения из окна четвертого этажа. Об этом сообщили порталу Ufa1.ru в госкомитете российского региона по чрезвычайным ситуациям.

Это произошло в Учалинском районе республики. Ребенка с травмами доставили в больницу. Почему девочка осталась без присмотра, предстоит выяснить сотрудникам полиции.

В башкирском Госкомитете по ЧС напомнили, что падение из окон является одной из основных причин детского травматизма.

До этого сообщалось, что в Красноярске пятилетний мальчик выжил после падения с восьмого этажа. По данным краевого главка МВД России, пострадавшего дошкольника госпитализировали.

Еще раньше в Амурской области годовалый ребенок выпал из окна, пока его мать принимала ванну. Мальчик самостоятельно залез на подоконник и распахнул створку.