Годовалый российский ребенок выпал из окна и выжил

В Амурской области годовалый ребенок выпал из окна, пока его мать была в ванной

В городе Свободном Амурской области ребенок выпал из окна и выжил. Об этом сообщает прокуратура российского региона в Telegram-канале.

«Ребенок находился дома с матерью. Когда та отлучилась в ванную комнату, он залез на подоконник, открыл окно и выпал», — говорится в сообщении.

В местном Telegram-канале уточняется, что упавшему из окна ребенку год.

В прокуратуре сообщили, что годовалый ребенок выпал из окна второго этажа, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Семья пострадавшего на учете не состоит, прокуратура начала проверку.

Ранее трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа на улице Лазурной в Новой Москве. Ребенок оперся руками на москитную сетку, когда остался без присмотра родителей.