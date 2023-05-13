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13:55, 13 мая 2023Россия

Ребенок упал с седьмого этажа в Новой Москве

Трехлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа в ТиНАО

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа на улице Лазурная в Новой Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

По данным ведомства, ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Он выпал из окна после того, как оперся руками на москитную сетку. В момент падения в квартире находился отец мальчика, который ненадолго оставил его без присмотра.

В настоящий момент прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) проводит доследственную проверку инцидента и устанавливает все обстоятельства происшедшего.

Представители столичной прокуратуры призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещении, «где открыто окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть», а также напомнили, что москитная сетка не защитит ребенка от падения.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Екатеринбурга первоклассник решил запустить самодельный парашют и выпал из окна. В результате произошедшего ребенок получил переломы ног и компрессионный перелом позвоночника.

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Никита Савин
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