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07:32, 12 мая 2023Россия

Российский первоклассник запустил самодельный парашют и выпал из окна школы

E1: Екатеринбурге первоклассник решил запустить самодельный парашют и выпал из окна школы

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В одной из школ Екатеринбурга первоклассник решил запустить самодельный парашют и выпал из окна. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает E1.ru.

По словам матери школьника, дети на уроках труда занимались изготовлением «каких-то парашютиков». Первоклассники начали запускать их и на улице и в помещении.

«Окно было открыто на проветривание, он решил парашютик пустить повыше, он же красиво там полетит. Ну вот он и пустил и вместе с ним из окна и выпал», — рассказала женщина.

В результате произошедшего ребенок получил переломы ног и компрессионный перелом позвоночника. Следующие полгода ему необходимо проходить курс реабилитационного лечения.

Ранее на юге Санкт-Петербурга 15-летний школьник выпал из окна жилой многоэтажки и остался жив. В тяжелом состоянии он был доставлен в детскую городскую больницу № 5.

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Никита Абрамов
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