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11:21, 4 апреля 2023Россия

В Петербурге школьник выпал с седьмого этажа и выжил

На юге Петербурга 15-летний школьник выпал с седьмого этажа и остался жив

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

На юге Санкт-Петербурга 15-летний школьник выпал из окна жилой многоэтажки и остался жив. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 3 апреля около 6:20. Из окна квартиры на седьмом этаже дома на улице Димитрова упал подросток, ученик девятого класса школы в Петрозаводске. Мальчик на каникулы приехал в гости к отцу. Другие обстоятельства произошедшего не приводятся.

В тяжелом состоянии он был доставлен в детскую городскую больницу № 5. Родители ребенка с 2013 года находятся в разводе. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее 4 апреля стало известно, что 40-летний житель Воронежа выпал из окна 19-го этажа, поднялся и спел врачам отрывок из песни «Любовь, похожая на сон».

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Евгения Куликова
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