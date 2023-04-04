В Петербурге школьник выпал с седьмого этажа и выжил

На юге Петербурга 15-летний школьник выпал с седьмого этажа и остался жив

На юге Санкт-Петербурга 15-летний школьник выпал из окна жилой многоэтажки и остался жив. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 3 апреля около 6:20. Из окна квартиры на седьмом этаже дома на улице Димитрова упал подросток, ученик девятого класса школы в Петрозаводске. Мальчик на каникулы приехал в гости к отцу. Другие обстоятельства произошедшего не приводятся.

В тяжелом состоянии он был доставлен в детскую городскую больницу № 5. Родители ребенка с 2013 года находятся в разводе. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее 4 апреля стало известно, что 40-летний житель Воронежа выпал из окна 19-го этажа, поднялся и спел врачам отрывок из песни «Любовь, похожая на сон».