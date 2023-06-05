В России пятилетний ребенок выжил после падения с восьмого этажа

В Красноярске пятилетний мальчик упал с восьмого этажа и выжил

В Красноярске пятилетний мальчик выжил после падения с восьмого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

По предварительным данным, все произошло после того, как мать мальчика вышла из дома. Оставшись один, ребенок решил выйти на балкон. Он забрался на стул, свесился из окна и сорвался вниз.

По данным краевого главка МВД России, пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

Ранее в Амурской области годовалый ребенок выпал из окна, пока его мать принимала ванну. Мальчик смог самостоятельно залезть на подоконник и открыть окно.