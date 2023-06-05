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15:24, 5 июня 2023Россия

Стало известно об обнаружении третьего беспилотника у трассы под Калугой

Shot: третий беспилотник обнаружили у трассы М3 «Украина» под Калугой

Кадр: Telegram-канал Shot

Третий беспилотник обнаружили у трассы М3 «Украина» под Калугой. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям собеседника издания, знакомого с ситуацией, дрон рухнул в лесу в нескольких десятках метров от дороги.

До этого саперы путем подрыва нейтрализовали два беспилотника, которые упали на трассе в Калужской области.

5 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о падении двух беспилотников на трассу М3. По его сведениям, один из дронов рухнул на 299-м километре трассы в городе Жиздре, второй — на 283-м километре автодороги в поселке Думиничи.

Детонации беспилотников не произошло. Из-за чрезвычайного происшествия на дороге организовали пути объезда, уточнил Шапша.

2 июня власти Калужской области сообщили о падении неопознанного объекта на территории Кировского района. Объект упал в лесу и взорвался. В результате происшествия объекты экономики и жилые дома не были повреждены, никто из местных жителей не пострадал.

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    Анна Щербакова
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