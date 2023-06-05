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14:45, 5 июня 2023Спорт

Стали известны сроки проведения протезирования Костомарову

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову проведут протезирование через один-два месяца

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Стали известны сроки проведения протезирования олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову. Об этом сообщает РИА Новости.

«Роман готовится к протезированию, до его начала еще примерно месяц-два нужно подождать», — рассказал источник агентства. Он добавил, что спортсмен чувствует себя нормально и стойко переносит долгое пребывание в больнице.

Ранее стало известно, что протезирование Костомарову планируется провести в России. К операциям могут быть привлечены иностранные специалисты, также из-за рубежа могут привезти протезы.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Дарья Коршунова
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