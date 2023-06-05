Лавров заявил о сплочении Западом российского народа

Лавров заявил, что Запад сплотил народ России, равнодушие осталось только у маргиналов

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад сплотил народ России, равнодушие осталось лишь у маргиналов. Текст речи министра во время визита на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане опубликован на сайте ведомства.

По его словам, россияне в силу исторических корней и памяти о предках оказались на передовой из-за развязанного западными странами противостояния. У тех, кто расслабленно воспринимал происходящее вокруг, в первую очередь события на Украине, подобные настроения исчезли.

«То, что они сделали, сплотило нас еще больше. Не было бы счастья, да несчастье помогло», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что Европа выбрала путь войны с Россией, однако Москва должна достичь своих целей, которые являются гораздо более благородными по сравнению с целями европейцев. Он отметил, что Европа хочет чужого, а Россия — своего.

