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11:11, 5 июня 2023Наука и техника

Назван недостаток переданных Киеву танков Leopard 2

РИА Новости: бортовая броня переданных Киеву Leopard 2A4 тоньше, чем у ранних Т-72

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Броня танков Leopard 2 в варианте A4, которые передали Киеву, обеспечивает слабую защиту от современных противотанковых средств. Недостаток танков немецкого производства назвали в материале РИА Новости.

Отмечается, что 2A4 стала последней модификацией Leopard 2 времен холодной войны. Эта модель предназначалась для борьбы с советскими танками и не была рассчитана на противодействие вооруженным противотанковым ракетным комплексам (ПТРК) и самодельным взрывным устройствам (СВУ) противникам. Эти танки применяла Турция на севере Сирии.

«В отличие от последующих модификаций, 2A4 обеспечивает довольно слабую защиту от современных противотанковых ракет, особенно при попадании в борт или корму. Бортовая броня этого варианта даже тоньше, чем у ранних Т-72», — говорится в материале.

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В 2016 году не менее десяти турецких Leopard 2A4 были уничтожены в районе города Эль-Баб. Большинство машин уничтожили советскими ПТРК «Фагот», «Метис» и «Конкурс», бронепробиваемости которых хватало для поражения Leopard 2.

Автор материала подчеркивает, что на вооружении Российской армии есть более мощные противотанковые средства, включая ПТРК «Корнет», который способен пробить до 1300 миллиметров гомогенной брони. Этого может хватить для поражения Leopard 2 в лобовую часть.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что российские ПТРК «Корнет», а также авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака» смогут эффективно поражать танки Leopard 2.

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    Даниил Иринин
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