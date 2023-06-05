Стало известно о состоянии госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной

Госпитализированная актриса Федосеева-Шукшина находится в тяжелом состоянии

Стало известно о состоянии госпитализированной народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 84-летняя актриса находится в тяжелом состоянии. Федосеева-Шукшина — в сознании, наблюдение за ней ведут неврологи. Врачи доставили артистку в реанимацию, чтобы избежать ухудшения состояния.

5 июня стало известно, что Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Актриса проходит обследование в одном из медицинских учреждений Москвы. По предварительным данным, у звезды советского кино инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Наибольшую известность звезде принесли роли в кинопроектах ее супруга, режиссера Василия Шукшина. Артистка снялась в таких картинах, как «Калина красная», «Печки-лавочки» и многих других.