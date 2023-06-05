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12:56, 5 июня 2023Из жизни

Глупый лев спас пойманного львицами бородавочника и попал на видео

Latest Sightings: лев в ЮАР вмешался в охоту самок и лишил их добычи

Глупый лев в Марлот-Парк, Южно-Африканская республика (ЮАР), вмешался в охоту львиц и спас пойманного ими бородавочника. Видео произошедшего опубликовано в Latest Sightings.

54-летний инженер Кобус Виссер отправился в город Марлот-Парк, который граничит со старейшим в ЮАР национальным парком Крюгера, где в объектив его камеры попала забавая сцена. «Мы въехали в парк, зная о прайде львов, который охотился в этой области уже несколько дней. Увидев остановившиеся машины и людей, смотрящих на реку, мы поняли, что они наблюдают за стаей львов», — рассказал мужчина. Сначала они увидели самца, а затем — самок.

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На сделанной Виссером записи видно, как львицы охотятся на бородавочника. Двум из них удается повалить потенциальную жертву на землю. Самец бросается к ним в надежде урвать свою долю и случайно спасает бородавочника, позволяя ему убежать и лишая добычи все семейство. «Это было, пожалуй, лучшее зрелище за все годы моих поездок в парк Крюгера», — заявил автор видео.

Ранее сообщалось, что в южноафриканском национальном парке Крюгера лев на глазах туристов испортил львице охоту. Самец решил помочь самке в охоте на импалу, из-за чего воцарился хаос, и антилопа сбежала.

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    Алиса Дмитриева
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