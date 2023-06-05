В российском регионе объявили экстренное предупреждение

В Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за пожаров

В Магаданской области объявили экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций из-за высокой пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пожарно-спасательного центра российского региона.

По данным специалистов, в период с 5 по 7 июня в регионе существует большой риск возникновения ЧС из-за природных пожаров. «В Среднеканском и Ягоднинском муниципальных округах сохраняется высокая пожарная опасность — четвертый класс», — указано в сообщении.

Местных жителей попросили не выезжать и не выходить в лесные массивы в Ягоднинском и Среднеканском округах Магаданской области. Им также рекомендовали следить за сообщениями о пожарной обстановке.

Ранее в некоторых районах Тюмени появился смог. По данным областного департамента лесного комплекса, предположительной причиной образования смога стали природные пожары в Нижнетавдинском районе.