Российский город окутал смог

«Интерфакс»: смог от природных пожаров появился в Тюмени

В некоторых районах Тюмени появился смог. О том, что российский город окутала дымка с запахом гари, сообщает «Интерфакс».

По данным областного департамента лесного комплекса, предположительной причиной образования смога стали природные пожары в Нижнетавдинском районе. Утром 2 июня в регионе зафиксировано девять лесных пожаров и два ландшафтных.

За сутки в Тюмени ликвидировали 11 природных пожаров. В борьбе с огнем задействованы около 250 специалистов, более 50 единиц техники и вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Из-за аномальной жары 2-3 июня в Тюменской авиазоне установлен пятый класс пожарной опасности, в Ишимской и Тобольской авиазонах — четвертый класс. Противопожарный режим в регионе продолжит действовать до 24 июня.

Ранее всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил жителей Поволжья и Дальнего Востока о риске чрезвычайно опасных пожаров. На текущей неделе на территории 18 регионов прогнозируются высокие и чрезвычайные классы природных пожаров.