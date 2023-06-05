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04:26, 5 июня 2023Силовые структуры

Мобилизованный россиянин получил два года колонии за избиение старшего по званию

«Ъ»: мобилизованный Трепалин получил два года колонии за избиение старшего по званию

Фото: pixabay.com

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного в сентябре 2022 года жителя Кабардино-Балкарии Александра Трепалина к двум годам колонии строгого режима за избиение старшего по званию. Об этом в понедельник, 5 июня, пишет «Коммерсантъ».

Согласно материалам уголовного дела, россиянин, находясь в расположении воинской части в станице Троицкой в Ингушетии и пребывая в состоянии алкогольного опьянения «проявил недовольство» по отношению к сержанту, сделавшему ему замечание «по поводу употребления спиртных напитков». Трепалин ударил сержанта кулаком в лицо, а затем еще несколько раз пнул уже лежащего на земле сослуживца. В приговоре говорится, что вреда здоровью потерпевшего это не нанесло, однако причинило «физическую боль, моральные унижения и нравственные страдания».

Впоследствии Трепалин извинился перед сержантом и передал в счет моральной компенсации 20 тысяч рублей, в связи с чем потерпевший заявил, что простил своего обидчика и никаких претензий к нему не имеет, а в суде попросил проявить «снисхождение к подсудимому». Уголовное дело было возбуждено после того, как Трепалин сам явился в следственные органы и написал явку с повинной. Он мог получить до 15 лет лишения свободы.

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Суд принял во внимание, что «преступные действия» были совершены в отношении начальника, исполняющего свои обязанности «на территории военной части в присутствии других военнослужащих», то есть были направлены на нарушение воинского правопорядка. Поскольку оно было совершено в период мобилизации, то его квалифицировали как «особо тяжкое преступление против военной службы, отрицательно влияющее на выполнение задач боевой подготовки, поставленных перед воинским подразделением (часть 3 статьи 334 УК РФ)».

Суд учел положительные характеристики Трепалина, наличие двух малолетних детей и отсутствие судимостей. Также суд решил избавить его от «процессуальных издержек» и произвести оплату адвокатов по назначению за счет средств федерального бюджета.

Ранее борзинский гарнизонный военный суд оштрафовал мобилизованного, потерявшего выданный ему автомат Калашникова АК-74М. В октябре он оставил в казарме без присмотра закрепленный за ним автомат. Позже оружие пропало. Его нашли только спустя два месяца в подвале казармы. Военнослужащий признал вину и раскаялся в содеянном.

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    Марина Совина
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