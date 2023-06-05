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19:42, 5 июня 2023Силовые структуры

Обвиненному в коррупции российскому генералу отказали в снятии ареста с домов

Суд отказался снять арест с имущества экс-заместителя главного военного прокурора России

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мосгорсуд отказался снять арест с имущества бывшего заместителя главного военного прокурора России генерал-лейтенанта юстиции в отставке Александра Морина, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Офицер пытается оспорить решения Хамовнического суда Москвы, наложившего обеспечительные меры на дома, земельные участки и несколько нежилых помещений для удовлетворения гражданского иска или взыскания штрафа по уголовному делу.

В сентябре 2020 года подчиненный написал жалобу на Морина в Минобороны, где рассказал о злоупотреблениях начальника. Тогда генерал занимал пост гендиректора Главного военного строительного управления №7 Минобороны. По словам жалобщика, строительная фирма отремонтировала московскую квартиру брата Морина, за что получила преференции при реализации гособоронзаказа.

Морина уволили, а затем он попал под следствие. Его обвинили в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

В 2000 году Морин занимал должность заместителя главного военного прокурора России, позже он стал начальником управления Минюста России по Центральному федеральному округу. В 2014 году генерал возглавил крупнейшее Главное военное строительное управление №7.

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    Любовь Ширижик
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