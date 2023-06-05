Россиян предупредили о новом виде мошенничества в интернете

«Лаборатория Касперского»: мошенники начали предлагать зарабатывать на расшифровке аудио

Аферисты начали обманывать россиян под предлогом заработка на расшифровке аудиофайлов. О новом виде мошенничества в интернете россиян предупредили эксперты «Лаборатории Касперского».

Сообщается, что злоумышленники создали несколько фейковых ресурсов, на которых предлагают россиянам заниматься расшифровкой аудиозаписей публичных выступлений, семинаров, интервью, лекций и судебных заседаний. Пользователям обещают удобный график, высокий доход и карьерный рост. При этом от них требуют только доступ к интернету и знание русского языка.

«Злоумышленники размещают на сайте информацию о том, сколько зарабатывают пользователи платформы за сутки — якобы в среднем около трех-четырех тысяч рублей», — рассказали в «Лаборатории Касперского».

По словам экспертов, после того как человек регистрируется на таком ресурсе, ему предлагают расшифровать несколько аудиофайлов и отправить их на проверку. Затем на его счет на сайте якобы приходят деньги. Однако для того, чтобы вывести заработанное, пользователя просят верифицировать аккаунт, заплатив 500 рублей. В итоге он переводит эту сумму, но заработанных денег так и не получает.

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, эксперты по кибербезопасности рекомендовали критически относиться к заманчивым предложениям в сети. Также не следует переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, даже если их прислали знакомые люди. Кроме того, необходимо использовать надежный антивирус, который не позволит перейти на мошеннический ресурс, добавили специалисты.

Ранее россиян предупредили о другом новом способе обмана, который придумали злоумышленники. Уточнялось, что аферисты начали создавать сайты, которые якобы помогают вернуть деньги, похищенные мошенниками в интернете.