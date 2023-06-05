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14:16, 5 июня 2023Путешествия

В России раскрыли сроки открытия аэропорта Мариуполя

Минтранс России: открытие аэропорта Мариуполя планируется в 2024-2025 году

Фото: Erik Odiin / Unsplash

Аэропорт Мариуполя планирует начать работу в 2024-2025 году, если позволит обстановка. Сроки открытия авиагавани раскрыл глава Минтранса России Виталий Савельев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, говорится на сайте Кремля.

По словам министра, в настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации. Кроме того, в развитие ведомства попадают еще четыре авиагавани — Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. «Остальные будут чуть позже, поэтапно, потому что там есть разрушения», — заключил Савельев.

Ранее сообщалось, что новый пассажирский терминал планируется открыть в аэропорту Сочи к 2026 году. Разработка мастер-плана завершится в 2023 году, он включает в себя создание нового терминала и реконструкцию аэродромной инфраструктуры.

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    Зарина Дзагоева
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