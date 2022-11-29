В аэропорту Сочи заявили о планах открыть новый терминал к 2026 году

Новый пассажирский терминал планируется открыть в аэропорту Сочи к 2026 году

Новый пассажирский терминал планируется открыть в аэропорту Сочи к 2026 году. Об этом сообщил директор по авиационной коммерции группы «Аэродинамика» Александр Никонов, передает «Интерфакс».

По словам Никонова, разработка мастер-плана завершится в 2023 году, он включает в себя создание нового терминала и реконструкцию аэродромной инфраструктуры. «Далее приступим к проектированию новой аэропортовой инфраструктуры, включая новый аэровокзальный комплекс», — добавил он. К 2026 году планируется ввод в эксплуатацию новых объектов. Реализация всех проектов должна быть завершена до 2027 года.

Общий объем инвестиций составит более 20 миллиардов рублей, отметил Никонов. Из них 15 миллиардов будут вложены в терминал и привокзальную площадь.