Психолог назвал способы начать жизнь с чистого листа после развода

Психолог Валерий Гут призвал забыть прошлое и жить ради себя после развода

После развода стоит забыть прошлое и жить ради себя, призывает психолог, разработчик концепции адаптивного интеллекта Валерий Гут. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы начать жизнь с чистого листа после расторжения брака.

Психолог отметил, что браки нередко распадаются, потому что одной любви недостаточно, важна психологическая зрелость обоих партнеров. По его мнению, если женитьба состоялась из-за желания переложить на партнера свои бытовые проблемы, сменить социальный статус и получить финансовую поддержку, такой брак неизбежно развалится, так как муж и жена не будут готовы к обязательствам.

Развод — всегда болезненный и длительный процесс, в котором накопленные обиды выливаются в нервные расстройства. После расставания в течение полугода в мозге происходят комплексные нарушения функциональных связей. Нередко переживание травмы сопровождается переездом в другой город. Это помогает избежать всего, что вызывает воспоминания о прежней жизни Валерий Гут психолог

Гут добавил, что в отношениях человек нередко обретает зависимость от партнера, которую можно сравнить с наркотической или никотиновой, отметил психолог. Именно поэтому пережить расставание бывает непросто.

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Гут подчеркнул, что при проживании расставания выделяются те же психологические этапы, что и при любой тяжелой утрате: шок, гнев, отрицание, выплеск эмоции, торг, депрессия и принятие. При этом важно не зацикливаться на определенном этапе, а последовательно пройти каждый. В среднем это может занять от года до трех лет, предупредил он.

«Нужно дать себе время, чтобы принять факт расставания. Потребуются месяцы, чтобы привыкнуть к новым обстоятельствам. В это время важно не блокировать возникающие эмоции, разрешить себе выплакать горе, выплеснуть негативную энергию не на объект своих страданий, а, например, с помощью спорта», — рассказал Гут.

По его словам, частые встречи с друзьями и близкими помогут справиться с негативными эмоциями. Он призвал не бояться делиться чувствами и переживаниями с людьми, которые могут выслушать и поддержать, так как социальное взаимодействие — эффективный способ не впасть в уныние после развода. Однако при этом психолог посоветовал избегать общения с теми, кто может нервировать фразами: «А я тебе говорила», «Куда ты смотрел, когда женился?»

Если помощи друзей недостаточно и выбраться из тяжелых переживаний не получается, стоит обратиться к психологу, добавил Гут.

Развод — потеря не только любимого человека, но и внутреннего ощущения безопасности, стабильности, надежды на счастливое будущее, общих традиций и привычек. В этом случае важно постепенно формировать собственный, отдельный от бывшего супруга мир. Например, найти новые увлечения и интересы, жить для себя Валерий Гут психолог

Психолог призвал не забывать, что на расставании жизнь не заканчивается, рано или поздно придет время планировать собственное будущее. При этом можно воспользоваться техникой позитивной визуализации: сосредоточить внимание на желаниях, целях и планах, игнорируя негативные мысли. Гут обнадежил, что, если все сделать правильно, положительные изменения в жизни не заставят себя ждать.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что каждый человек переживает потерю по-своему, поэтому не существует универсального рецепта, как пережить разрыв правильно. Главное, по его словам, относиться к себе бережно, стремиться достичь эмоциональной зрелости и оставаться открытыми для помощи и поддержки, тогда процесс переживания развода может пройти быстро и безболезненно. Он заключил, что расторжение брака — это не катастрофа, а возможность проделать работу над ошибками и начать новый счастливый этап жизни.

Ранее Валерий Гут назвал способы адаптироваться на новом месте жительства без потрясений. Он призвал сохранять оптимизм, чтобы справиться со стрессом.