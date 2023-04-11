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16:49, 11 апреля 2023Забота о себе

Психолог назвал способы адаптироваться на новом месте жительства без потрясений

Психолог Гут призвал сохранять оптимизм, чтобы справиться со стрессом из-за переезда

Фото: Kinga Howard / Unsplash

Переезд в новый город или в другую страну неизбежно вызывает стресс. Разработчик концепции адаптивного интеллекта Валерий Гут назвал «Ленте.ру» способы адаптироваться на новом месте жительства без потрясений.

По словам Гута, смена места жительства — это выход из зоны комфорта. В этот момент меняется все: близкие люди, готовые всегда поддержать, теперь далеко, а полной интеграции может мешать языковой барьер. К этому прибавляются необходимость обустройства быта, финансовые проблемы или сложности на новой работе, где еще предстоит выстроить отношения с коллективом.

Быстрее подстроиться под новые обстоятельства и справиться со стрессом поможет следование простым правилам. В первую очередь необходимы проживание болезненных эмоций и оптимизм, сохранять который призвал психолог. Человеку следует дать себе время на осознание того, что как раньше уже не будет. В этом нет ничего плохого, уверяет психолог, но в период адаптации можно почувствовать грусть, уныние и тоску по прежней жизни. Если принять эти чувства, вскоре они сменятся на радость и уверенность.

Существует пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Когда мы проходим через все эти стадии последовательно, то тратим огромное количество энергии и времени. Поэтому стоит пропустить первые четыре и сразу принять ту ситуацию, в которой оказались

Валерий Гутпсихолог

По словам собеседника «Ленты.ру», мозг, попадая в странные для него условия, вынужден искать новые решения проблем. Иногда он выбирает наименьшую активность и отработанные ранее, а потому безопасные, действия. Здесь велик риск угодить в ловушку и поддаться на уговоры сознания вернуться в привычную среду. Мозг может намеренно подмечать исключительно негативные события. Только от человека зависит, на чем будет сфокусировано внимание — на проблемах или на способах их преодоления.

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Вынужденная перестройка привычной среды может стать стимулом к поиску новых путей в развитии, считает психолог. Ходить на разные мероприятия, экскурсии, тематические встречи, искать интересные занятия, обзавестись хобби, почувствовать себя принадлежащими к определенной группе людей — все это нужно для внутренней проработки собственных страхов перед неизвестностью.

Человек способен в любом городе или стране обрести единомышленников. Например, компанию друзей, коллег, членов читательского клуба, с которыми можно поделиться своими переживаниями, успехами, мечтами. Важно найти именно тех, кто будет уважать, оказывать поддержку и сопереживать

Валерий Гутпсихолог

Еще один важный шаг к успеху, по словам Гута, — принятие неудач. Нужно понимать, что на новом месте будут ждать трудности с работой, налаживанием социальных связей, устройством быта. Чтобы их преодолеть, важно придерживаться формулы «чем больше попыток, тем больше шансов на успех».

«Переезд — это начало нового этапа в жизни. Каким он будет, зависит только от наших действий. Важно проживать каждый момент в наслаждении, не поддаваться негативным эмоциям, заводить знакомства с окружающими и быть открытыми новому», — резюмировал психолог.

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Вера Владзиевская
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