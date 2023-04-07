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09:08, 7 апреля 2023Забота о себе

Названы мешающие найти любовь заблуждения

Психолог Наталья Репина рассказала, что для создания крепкого брака нужно приложить усилия

Фото: Khamkéo Vilaysing / Unsplash

Для создания крепкого брака по любви нужно приложить усилия, рассказала психолог межличностных и семейных отношений, основатель и преподаватель Института современных медитаций Наталья Репина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала заблуждения, мешающие найти любовь.

«По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в 2021 году в России распалось 70 процентов браков. 30 лет назад на развод подавали 42 процента пар», — привела статистику Репина.

По ее словам, основной причиной развода большинство называет поспешность при вступлении в брак. В начале отношений, когда эмоции особенно яркие, человек видит партнера в лучшем свете, но постепенно накапливаются противоречия, которые часто приводят к разрыву.

Психолог отметила, что основные заблуждения о любви связаны с установками общества, которые многие до сих пор воспринимают как истину. Одна из самых популярных звучит так: выходить замуж нужно только по любви. Однако Репина считает, что любовь существует на трех уровнях, и важно понимать, на каком находятся влюбленные.

Первый — уровень тела и инстинктов. На нем отношения длятся, пока есть желание обладать телом партнера. Второй — социума и установок. Здесь чаще встречаются взаимоотношения пары «жертва-агрессор». Такие браки существуют от трех до семи лет, дальше наступает разрыв, или союз переходит в фазу «доживаем». Третий уровень осознанной любви: отношения строят на понимании собственного смысла жизни. Со временем чувства в таком браке развиваются, углубляются

Наталья Репинапсихолог

Большинство браков строится между людьми, которые находятся на втором уровне отношений, продолжила Репина. Партнеры поддерживают связь друг с другом с помощью эмоций, часто негативных. Но и в отношениях третьего уровня с истиной любовью существует немало заблуждений. Многим кажется, что за первой встречей и узнаванием сразу же возникает любовь.

Чувства не вспыхивают как спичка. На уровне осознанности все начинается от ума. Только это не брак по расчету, как можно подумать. Союз заключают не по требованию социума, а исходя из собственных ценностей. Лучше сравнить глубинные отношения с огнем, который разгорается медленно и постепенно становится все сильнее

Наталья Репинапсихолог
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У людей возникает иллюзия, что идеальные отношения возникают сами собой и длятся вечно, но так бывает только в сказках, уверяет психолог. В реальной жизни необходима дополнительная сонастройка партнеров в плане установок, ценностей, интересов. Иногда такой процесс длится месяцами, годами и напрямую зависит от общих усилий обоих.

Еще один стереотип связан со страстью, которая иногда воспринимается как синоним настоящей любви. «В отношениях, построенных на осознанности, яркая сжигающая страсть бывает не всегда. Эмоции могут ослабеть, но отношения остаются глубокими», — заключила Репина.

Ранее психолог Вагдеви Менье назвала простой способ избежать рутины в отношениях. Она посоветовала практиковать разные языки любви.

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Вера Владзиевская
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