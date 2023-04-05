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15:23, 5 апреля 2023Забота о себе

Психологи назвали простой способ избежать рутины в отношениях

Психолог Вагдеви Менье предложила парам практиковать различные языки любви

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Психолог Вагдеви Менье и психотерапевт по отношениям Эрика Тернер назвали заботу, подарки и прикосновения простыми способами избежать рутины и лишних конфликтов в отношениях. О различных языках любви они рассказали в беседе с сайтом Prevention.

Менье предложила практиковать пять предпочтительных способов выражения чувств: слова, прикосновения, забота, подарки и совместное времяпрепровождение. Она предупредила, что перечисленные языки любви не нужно воспринимать буквально. Например, пара может оставлять друг другу записки вместо того, чтобы прямо говорить о чувствах. Подарки необязательно должны быть дорогими, важнее показать, что партнеры знают и ценят интересы друг друга.

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Специалисты отметили, что люди по-разному выражают и воспринимают проявления чувств. Для одних слова поддержки и восхищения значат больше, чем подарки, в то время как другие ценят тактильность и время, проведенное вместе. Каждая пара может найти подходящий именно им способ демонстрировать привязанность. «Я думаю, очень полезно знать, какой у вас язык любви, чтобы иметь представление, что вам нужно и как лучше получать любовь», — рассказала психотерапевт по отношениям Эрика Тернер.

Ранее нейропсихолог-реабилитолог Наталья Жукова назвала опасный для психического здоровья тип отношений. Она отметила, что созависимость разрушает обоих партнеров.

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Екатерина Улитина
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