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15:27, 5 июня 2023Россия

Власти Калининграда опровергли данные о взрыве на железнодорожных путях

В правительстве Калининграда опровергли данные о взрыве на железнодорожных путях

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Информация о том, что в Калининграде произошел взрыв на железнодорожных путях, не соответствует действительности. Об этом сообщили в правительстве российского региона, передает «Интерфакс».

Там сообщили, что от местного жителя поступило сообщение о взрыве и задымлении на проспекте Победы. Когда сотрудники прибыли на место происшествия, они не обнаружили признаков взрыва, а также не зафиксировали повреждений.

О взрыве в Калининграде стало известно 5 июня. Сообщалось, что взрыв был слышен около исправительной колонии №8 в районе станции Брусничная.

Ранее в Симферопольском районе Крыма неизвестные подорвали железную дорогу. Следственный комитет (СК) возбудил дело по статье о террористическом акте.

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    Анастасия Шейкина
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