На железнодорожных путях около российской колонии произошел взрыв

В Калининграде на железнодорожных путях возле ИК №8 произошел взрыв

В Калининграде на железнодорожных путях произошел взрыв. Об этом сообщает «Интерфакс»

По данным агентства, взрыв был слышен около исправительной колонии № 8 в районе станции Брусничная. Сейчас на место происшествия выехали экстренные службы.

Отмечается, что пострадавших нет, однако повреждено ж/д полотно. Подробности неизвестны.

По данным Telegram-канал SHOT информация о повреждении путей не подтверждается. Правоохранители приехали по вызову россиянки, которая услышала «хлопок» около станции.

Ранее стало известно, что утром 18 мая на железной дороге в районе села Чистенькое рядом с Симферополем и Бахчисараем произошел взрыв. Предварительно, сработало взрывное устройство, которое было заложено под железнодорожное полотно. В результате с рельсов сошли 11 вагонов, пять из них перевернулись, и еще один разорвало.