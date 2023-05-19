После подрыва железной дороги в Крыму возбудили дело по статье о теракте

После подрыва железной дороги в Крыму возбуждено дело по статье «Террористический акт»

Из-за подрыва железной дороги в Симферопольском районе Крыма возбудили дело. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, дело возбуждено по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

О взрыве на железной дороге в районе села Чистенькое рядом с Симферополем и Бахчисараем стало известно утром 18 мая. Предварительно, сработало взрывное устройство, которое было заложено под железнодорожное полотно. В результате с рельсов сошли 11 вагонов, пять из них перевернулись, и еще один разорвало.