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09:03, 19 мая 2023Силовые структуры

После подрыва железной дороги в Крыму возбудили дело по статье о теракте

После подрыва железной дороги в Крыму возбуждено дело по статье «Террористический акт»
СюжетВзрыв в Симферополе

Кадр: Telegram-канал SHOT

Из-за подрыва железной дороги в Симферопольском районе Крыма возбудили дело. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, дело возбуждено по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

О взрыве на железной дороге в районе села Чистенькое рядом с Симферополем и Бахчисараем стало известно утром 18 мая. Предварительно, сработало взрывное устройство, которое было заложено под железнодорожное полотно. В результате с рельсов сошли 11 вагонов, пять из них перевернулись, и еще один разорвало.

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Екатерина Власова
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