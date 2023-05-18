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13:50, 18 мая 2023Силовые структуры

В результате взрыва на железной дороге в Крыму с рельсов сошли 11 вагонов

Shot: в Крыму в результате взрыва на железной дороге сошли с рельсов 11 вагонов
СюжетВзрывы в Крыму

Кадр: Telegram-канал Shot

В Симферопольском районе Крыма в результате взрыва на железной дороге с рельсов сошли 11 вагонов, пять из них перевернулись, и еще один разорвало. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, на месте взрыва образовалась воронка диаметром 12 метров, пострадавших нет. Также глава Минтранса республики Николай Лукашенко сообщил, что поврежденными оказались около 150 метров железнодорожного полотна.

Грузовой состав из 23 вагонов перевозил из Симферополя в Севастополь зерно. Взрыв произошел возле села Чистенькое в 8:20, последствия ЧП попали на видео. В диверсии подозревают нескольких человек.

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Илона Палей
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