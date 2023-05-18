Стали известны новые подробности подрыва железной дороги в Крыму

В подрыве железнодорожного полотна под Симферополем подозревают нескольких человек

Стали известны новые подробности о подрыве железной дороги в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

По данным канала, в подрыве подозревают нескольких человек. На кадрах видно, как сейчас выглядит поврежденный участок.

Ранее сообщалось, что до взрыва у железнодорожного полотна в Крыму видели подозрительного мужчину.

Взрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе Крыма произошел 18 мая около 8:20 утра. В результате ЧП с рельс сошли пять вагонов с зерном. Повреждено 50 метров полотна, диаметр воронки под рельсами составляет 15 метров, глубина — 2 метра.