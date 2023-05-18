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10:41, 18 мая 2023Силовые структуры

Стали известны новые подробности подрыва железной дороги в Крыму

В подрыве железнодорожного полотна под Симферополем подозревают нескольких человек
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Telegram-канал «Mash на волне»

Стали известны новые подробности о подрыве железной дороги в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

По данным канала, в подрыве подозревают нескольких человек. На кадрах видно, как сейчас выглядит поврежденный участок.

Ранее сообщалось, что до взрыва у железнодорожного полотна в Крыму видели подозрительного мужчину.

Взрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе Крыма произошел 18 мая около 8:20 утра. В результате ЧП с рельс сошли пять вагонов с зерном. Повреждено 50 метров полотна, диаметр воронки под рельсами составляет 15 метров, глубина — 2 метра.

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Екатерина Власова
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