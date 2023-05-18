Сошедшие с рельсов в результате взрыва в Крыму вагоны с зерном попали на видео

РИА Новости показало видео с вагонами после взрыва на железной дороге в Крыму

Вагоны с зерном, сошедшие с рельсов в результате взрыва на железной дороге в Крыму, попали на видео. Запись с места инцидента публикует РИА Новости.

На кадрах видны покореженные вагоны, лежащие на земле.

Еще одно видео с места происшествия публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны поврежденные грузовые вагоны.

В результате взрыва с путей сошли восемь вагонов, из них пять перевернулись, уточняет Baza.

Взрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе Крыма произошел 18 мая около 8:20 утра. В результате ЧП с рельс сошли пять вагонов с зерном. Повреждено 50 метров полотна, диаметр воронки под рельсами составляет 15 метров, глубина — 2 метра.

Полиция разыскивает нескольких подозреваемых в совершении взрыва.