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04:59, 5 июня 2023Бывший СССР

Российские артиллеристы уничтожили украинский ЗРК «Оса»

RusVesna: российские артиллеристы уничтожили ЗРК «Оса» ВСУ на северском направлении в ДНР
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Российские артиллеристы в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, удар по машине был нанесен артиллеристами 2-го Армейского корпуса 8-й Армии на северском направлении в Артемовском районе Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее сообщалось, что переброшенные с других направлений подразделения армии России остановили контрнаступление ВСУ под Артемовском (украинское название города — Бахмут). До этого стало известно, что ВСУ пытаются атаковать Артемовск по флангам, но это купируется российскими войсками.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Марина Совина
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