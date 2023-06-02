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21:49, 2 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о провале контрнаступления ВСУ на флангах у Артемовска

«РВ»: переброшенные подкрепления ВС России остановили контрнаступление ВСУ у Артемовска

Видео: Telegram / RVvoenkor

Переброшенные с других направлений подразделения армии России остановили контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (украинское название города — Бахмут), видео опубликовано в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»).

Как уточнил источник, российские подкрепления ведут тяжелые бои на флангах у Артемовска. «В районе Курдюмовки-Озеряновки враг регулярно пытается атаковать небольшими бронегруппами», — говорится в сообщении о провале контрнаступления. Вооруженные силы (ВС) РФ активно наносят огневое поражение по атакующим и по позициям ВСУ в посадках. Военкоры добавили, что наступательный потенциал украинских сил заметно снизился.

Ранее стало известно, что ВСУ пытаются атаковать Артемовск по флангам, но это купируется российскими войсками.

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    Марина Совина
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