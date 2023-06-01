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13:16, 1 июня 2023Бывший СССР

Пушилин заявил о попытках ВСУ атаковать Артемовск

Пушилин: ВСУ пытаются атаковать Артемовск по флангам, но это купируется российскими силами

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Артемовск по флангам, но это купируется российскими войсками. Об этом заявил временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Попытки есть работы по флангам. (…) На данном этапе по той информации, которая у меня есть, попытки купируются нашими подразделениями», — сказал он. По словам Пушилина, эти действия ВСУ закономерны, так как после взятия под контроль любого населенного пункта какое-то время украинская армия пытается вернуть потерянные позиции.

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    Кристина Есикова
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