Военкор рассказал о боях на северном фланге Артемовска

РВ: 200-я бригада российских военных отражает атаки ВСУ на северном фланге Артемовска

Напряженные боевые действия проходят на северном фланге Артемовска (украинское название — Бахмут), где 200-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада российских военных отражает атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По информации военкора RT Мурада Гадзиева, российские военные успешно противостоят атакам украинских подразделений и активно ведут ответный огонь по их позициям. ВСУ задействуют национальные батальоны и отряды наемников.

Отмечается, что украинские бойцы не жалеют технику, боевиков и боеприпасы в стремлении пробить фланги. Артиллерийские дуэли растягиваются на десятки километров в тыл по обе стороны, однако российская оборона остается непроходимой, рассказал Гадзиев.

Ранее бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал, что Артемовск полностью находится под контролем России.

20 мая отряды частной военной компании (ЧВК) Вагнера взяли Артемовск под полный контроль. Сражение за город продолжалось больше 200 дней и стало одним из самых продолжительных с начала спецоперации. В ночь на 21 мая Минобороны России подтвердило, что российские силы взяли под контроль Артемовск.