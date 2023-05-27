Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:30, 27 мая 2023Бывший СССР

Военкор рассказал о боях на северном фланге Артемовска

РВ: 200-я бригада российских военных отражает атаки ВСУ на северном фланге Артемовска

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Напряженные боевые действия проходят на северном фланге Артемовска (украинское название — Бахмут), где 200-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада российских военных отражает атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По информации военкора RT Мурада Гадзиева, российские военные успешно противостоят атакам украинских подразделений и активно ведут ответный огонь по их позициям. ВСУ задействуют национальные батальоны и отряды наемников.

Отмечается, что украинские бойцы не жалеют технику, боевиков и боеприпасы в стремлении пробить фланги. Артиллерийские дуэли растягиваются на десятки километров в тыл по обе стороны, однако российская оборона остается непроходимой, рассказал Гадзиев.

Ранее бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал, что Артемовск полностью находится под контролем России.

20 мая отряды частной военной компании (ЧВК) Вагнера взяли Артемовск под полный контроль. Сражение за город продолжалось больше 200 дней и стало одним из самых продолжительных с начала спецоперации. В ночь на 21 мая Минобороны России подтвердило, что российские силы взяли под контроль Артемовск.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине признали полный контроль России над Артемовском
    На Украине предложили властям увеличить вдвое цены на электроэнергию
    Киссинджер назвал ошибкой стремление сделать Украину членом НАТО
    Военкор рассказал о боях на северном фланге Артемовска
    Депутат назвал способ борьбы с самозахватом земли на дачах
    В подмосковном парке появилась запрещающая рыбам курить табличка
    Россиян заставят платить за уничтожение борщевика на заброшенных дачах
    В США назвали абсурдной позицию Белого дома по Артемовску
    В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
    Названы опасные последствия отказа от солнцезащитных очков летом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.