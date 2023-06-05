Глава МИД оценил планы Запада разделить Россию и Украину

Глава МИД России Лавров: планам Запада по разделению России и Украины не суждено сбыться

Глава МИД России Сергей Лавров во время визита на 201-ю российскую военную базу в Душанбе оценил планы западных стран разделить Россию и Украину. По его словам, этому не суждено сбыться. Его слова приводятся на сайте ведомства.

«[Киев] "вскармливался" Соединенными Штатами в сугубо русофобском ключе, следуя заветам печально известных американских политологов о том, что нужно сделать все, чтобы Украина никогда больше не была вместе с Россией», — заявил он, выразив уверенность в том, что этого не произойдет.

По словам министра, западные государства уже не просто вынашивают планы в отношении России, а открыто объявляют о них.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация не хочет обострения ситуации на Украине, расширения географии военных действий, такое развитие событий не отвечало бы ничьим интересам.