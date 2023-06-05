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22:27, 5 июня 2023Мир

Белый дом выступил против эскалации военных действий на Украине

Белый дом: США не хотят эскалации военных действий на Украине, расширения их географии
Джон Кирби

Джон Кирби. Evelyn Hockstein / Reuters

Американская администрация не хочет обострения ситуации на Украине, расширения географии военных действий, такое развитие событий не отвечало бы ничьим интересам. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались, выступает ли администрация президента США Джо Байдена против вылазок Вооруженных сил Украины (ВСУ) на признаваемую США территорию России. Кирби уточнил, что борьба Запада, Соединенных Штатов или НАТО против РФ никому не пойдет на пользу. Как уточнил представитель Белого дома, это не будет выгодно ни США, ни российскому народу.

«Поэтому мы не хотим видеть эскалацию этой войны за пределы того, до чего она уже дошла, и это было нашим аргументом с самого начала», — добавил он.

Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что военные США внимательно следят за атаками Киева по территории России и не исключают риска эскалации конфликта из-за них.

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    Марина Совина
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